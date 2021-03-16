Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman iş insanlarıyla bir araya geldi

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, ilçedeki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Sivas ve Ulaş'ta faaliyetlerini sürdüren iş insanlarıyla makamında bir araya gelen Nayman, ilçedeki iş hacmi, özel sektör yatırımları ve hizmetleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Nayman, "İlçemiz yatırım için her yönüyle uygun ve güvenli. Biz sizlerden ilçemize yatırım yapmanızı bekliyoruz. İlçemize yapılan yatırımlarla hem kazancınız artacak hem ilçemiz kalkınacak hem de ilçemizdeki işsizlik sorunu çözülmüş olacak." dedi.

Toplantıda ilçedeki potansiyeli değerlendirdiklerini aktaran Nayman, iş insanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban