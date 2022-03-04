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Ulaş Kaymakamı Baş, okul müdürleriyle toplantı yaptı

AA, Çetin Karaçoban - Güncel
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Ulaş Kaymakamı Baş, okul müdürleriyle toplantı yaptı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı düzenledi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Selçuk Baş, okul müdürleriyle eğitim değerlendirme toplantısı düzenledi.

Ulaş İlkokulu'nda Kaymakamı Baş, başkanlığındaki toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürleri katıldı.

Yapılan toplantıda eğitim seviyesinin artırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Eğitimde başarının arttırılması için kaymakamlık olarak desteklerinin devam edeceğini belirten Baş, "Eğitim seviyesinin ve başarının artmasında en büyük görev okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize düşüyor." dedi.

AA / Çetin Karaçoban - Güncel

Hisarcık, Selçuk, Sivas, Okul, Güncel, Haberler

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