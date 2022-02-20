Ulaş Kaymakamı Baş, esnafları ziyaret etti

SELÇUK, İZMİR (AA) - Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Esnaflarla sohbet eden Baş, Ulaş'ın gelişmesinde ticari hareketliliğin önemli olduğunu belirtti.

Baş, "Esnafımız, ilçemizin gelişmesine katkı sağlarken istihdam da sağlamaktadır. Esnafımızı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunup sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz." diye konuştu.

Baş daha sonra Rıza Ünal Kültür ve Cemevi'ni ziyaret etti.

Başkan Kenan Köse ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Baş, çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Köse de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Baş'a teşekkür etti.