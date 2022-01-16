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Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, köyleri ziyaret etti

Ulaş Kaymakamı Alparslan Sözen, köyleri ziyaret etti
AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen'in köy ziyaretleri devam ediyor.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen'in köy ziyaretleri devam ediyor.

Sözen, ilçeye bağlı Bostankaya, Akkaya ve Gümüşpınar köylerini ziyaret etti.

Köylerde muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Sözen, muhtarlardan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet eden Sözen, sorunları, istek ve talepleri dinledi.

Sözen, köylerdeki sorunların çözüme kavuşturulması konusunda kaymakamlık imkanları dahilinde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Sözen'e köy ziyaretlerinde İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Yaşar Atila, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz eşlik etti.

Köy sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Sözen'e teşekkür etti.

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AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Alparslan Sözen'in köy ziyaretleri devam ediyor.

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