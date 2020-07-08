Ulaş Kaymakamı Akköz'e meslektaşlarından ziyaret Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, meslektaşları Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık ve Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'i makamında kabul etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, meslektaşları Yıldızeli Kaymakamı Furkan Atalık ve Divriği Kaymakamı Mehmet Bek'i makamında kabul etti.

Akköz, ilçenin genel durumu hakkında bilgi verdiği meslektaşlarıyla ilçede yapılacak projeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Meslektaşlarını makamında ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Akköz, "Kurumlararası iş birliğini önemsiyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kıymetli meslektaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA