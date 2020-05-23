Ulaş Kaymakamı Akköz'den şehit kabirlerine ziyaret
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarını ziyaret etti.
23.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:51
Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarını ziyaret etti.
Ziyarette Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Vatan ve milletin huzuru ve güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitleri minnetle andığını belirten Akköz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de hayırlı bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum." dedi.
Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, emniyet ve jandarma personeli de katıldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA