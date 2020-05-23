Ulaş Kaymakamı Akköz'den şehit kabirlerine ziyaret Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Ramazan Bayramı öncesi şehit mezarlarını ziyaret etti.

Ziyarette Merkez Cami imam hatibi Bilal Başer tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Vatan ve milletin huzuru ve güvenliği için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitleri minnetle andığını belirten Akköz, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de hayırlı bir ömür geçirmeleri temenni ediyorum." dedi.

Ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yusuf Gülbahar, İlçe Emniyet Amir Vekili Sami Dikme, emniyet ve jandarma personeli de katıldı.

Kaynak: AA