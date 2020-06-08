Ulaş Kaymakamı Akköz'den köy ziyareti Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Karacalar köyünü ziyaret etti.

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Karacalar köyünü ziyaret etti.

Köylülerle bir araya gelen Akköz, bir süre sohbet ederek muhtar Mesut Karacalar'dan köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tadilatı süren camide de incelemelerde bulunan Akköz, onarımın bir an önce tamamlanması için malzeme desteğinde bulunacağını söyledi.

Gurbetçilerin köylerine dönmeye başladığını ve köyde evi olmayanların da ev inşaatına başladığını belirten Akköz, "Bu da bizim için sevindirici bir gelişmedir. Köylerimizde yapımı devam eden ve biten çalışmalarımız var. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşam ve hayatlarını kolayca sürdürebilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmalarımız devam edecektir." dedi.

Akköz, köydeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA