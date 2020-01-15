Ulaş Kaymakamı Akköz, alabalık üretim tesisini inceledi

15.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:14

Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Tecer Dağı yamacına kurulan alabalık üretim tesisinde incelemelerde bulundu.

Tecer Beşgözeler mevkisinde yer alan alabalık yumurtası üretim tesislerini inceleyen Akköz, balık sağım işlemini izledi.

Balık yumurtası üretimi hakkında bilgi veren tesis sahibi Orhan Çakırer üretimin yüzde 50'sini ihraç ettiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu sattığımız yumurtalar kaliteli ve Türkiye'nin en iyi yumurtalarından. Sebebi ise suyun soğukluğu ve kalitesi. Tecer suyu diğer sulara nazaran çok kaliteli bir su, kirlenme yok. Ozonlama yapılmıyor bu yüzden buradaki yumurtalardan Türkiye'nin en iyi alabalıklarını üretiyoruz."

İncelemelerin ardından Kaymakam Akköz, "İlçe sınırları içerisinde böyle bir tesisin olması çok önemli. Tesis sahibi Orhan Çakırer'i kutluyorum, böylesine bir yerde yaptıkları bu hizmet takdir edilecek bir çalışma." dedi.

Tesis sahibi Çakırer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Akköz'e teşekkür etti.

Kaynak: AA