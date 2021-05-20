Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşındadır, aslen nerelidir?

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu aynı zamanda Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesidir. Ulaş Karasu kimdir? Ulaş Karasu kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte Ulaş Karasu'nun biyografisi...

Son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok aratılanlar arasında yer alan Ulaş Karasu, siyasi kariyerine 1999 yılında CHP Adana Gençlik Kollarında başladı. 2012 - 2015 ve 2016 - 2018 yılları arasında Sivas İl Başkanlığı yapan Ulaş Karasu hakkındaki detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ULAŞ KARASU KİMDİR?

Ulaş Karasu Sivas'ın Kangal ilçesinde 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Babası ismi, Batur,Anne ismi ise Melahat'tir.

İnşaat Mühendisi; İlk ve ortaöğrenimini Havuz köyünde, lise öğrenimini Gelibolu'da tamamladı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

2007 yılına kadar farklı şantiyelerde İnşaat Mühendisliği yaptı. 2007 yılından itibaren kendi firması ile iş hayatına devam etti. Siyasi hayatına 1999 yılında CHP Adana Gençlik Kollarında başladı. 2008 - 2012 yılları arasında Sivas İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 - 2015 ve 2016 - 2018 yılları arasında Sivas İl Başkanlığı yaptı.

Karasu, evlidir.