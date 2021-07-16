"Ulaş Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" faaliyetlerine devam ediyor

Sivas'ın Ulaş İlçesinde valilik himayesinde, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" faaliyetlerini sürdürüyor.

Sivas'ın Ulaş İlçesinde valilik himayesinde, kaymakamlık bünyesinde kurulan "Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi" faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir dönümlük alana salatalık ve domates fidesi yetiştirmek için kapalı sera yapılıyor.

Çalışmaları inceleyen Kaymakam Cengiz Nayman, kooperatifin ilk etapta Hürriyet Mahallesi'nde Vali Salih Ayhan'ın katılımıyla 3 dönüm alana 11 bin çilek fidesi diktiğini hatırlattı.

Çilek fidelerinin meyve vermeye başladığını, en kısa zamanda da hasadını yapacaklarını belirten Nayman, "Organik salatalık ve domates fidesi yetiştirmek için yapılan kapalı seramızda da en kısa zamanda ekim çalışmalarına başlayacağız. Buradan alınacak ürünlerden salatalık turşusu yapılarak Sivas'ta ve diğer illerimizde satışını gerçekleştireceğiz. Domates fidelerini ise ilçemizde ve ilimizde satacağız." dedi.

Nayman, yumurta tavukçuluğu üzerine de ön çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Kadının, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomi alanında da yer almasını, ekonomik olarak güçlü olmasını sağlamak hedeflerimiz arasında. Bu amaç doğrultusunda farklı proje ve çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban