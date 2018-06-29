Ulaş İmam Hatip Ortaokulunun Lgs Birincisi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Ulaş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Esra Fırat, ilçe birincisi oldu.

Okul Müdürü Köksal Coşgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileri Esra Fırat'ın ilçe birincisi olmasının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

Fırat'ın başarısından dolayı mutlu olduklarını aktaran Coşgun, "Bu başarıda Esra'nın düzenli ve disiplinli çalışması en büyük etken olmakla birlikte eğitim kadromuzun da bu başarıda emeği çok büyüktür. Öğrencimizi ve öğretmen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Amacımız Ulaş İmam Hatip Ortaokulu olarak en iyi başarıyı yakalamaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu başarı çıtasını daha da yükselterek daha fazla öğrencimizin başarı elde etmesini sağlayacağız." diye konuştu.

Esra Fırat ise başarısını düzenli ve disiplinli çalışmaya borçlu olduğunu dile getirerek, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.