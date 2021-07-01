Ulaş İlçesi Su Sayacı Montajı İhalesi
Ulaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesine bağlı Başçayır, Çavdar, Güneşli, Karagöl, Kapukaya, Kayapınar, Kertmekaracaören, Korubaşı, Şenyurt, Örenlice, Tecer, Yağdonduran köyleri ve Mezraları İçmesuyu Depoları ve Hanelere Su Sayacı Montajı İşi.
Ulaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesine bağlı Başçayır, Çavdar, Güneşli, Karagöl, Kapukaya, Kayapınar, Kertmekaracaören, Korubaşı, Şenyurt, Örenlice, Tecer, Yağdonduran köyleri ve Mezraları İçmesuyu Depoları ve Hanelere Su Sayacı Montajı İşi
Kaynak: Habermetre