Ulaş İlçesi Su Sayacı Montajı İhalesi
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Ulaş İlçesi Su Sayacı Montajı İhalesi

Ulaş İlçesi Su Sayacı Montajı İhalesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Ulaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesine bağlı Başçayır, Çavdar, Güneşli, Karagöl, Kapukaya, Kayapınar, Kertmekaracaören, Korubaşı, Şenyurt, Örenlice, Tecer, Yağdonduran köyleri ve Mezraları İçmesuyu Depoları ve Hanelere Su Sayacı Montajı İşi.

Ulaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesi su sayacı montajı ihalesiUlaş İlçesine bağlı Başçayır, Çavdar, Güneşli, Karagöl, Kapukaya, Kayapınar, Kertmekaracaören, Korubaşı, Şenyurt, Örenlice, Tecer, Yağdonduran köyleri ve Mezraları İçmesuyu Depoları ve Hanelere Su Sayacı Montajı İşi

Kaynak: Habermetre

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