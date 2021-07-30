Ulaş İlçesi Muhtelif Köylerine Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi İhalesi
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Ulaş İlçesi Muhtelif Köylerine Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi İhalesi

Ulaş İlçesi Muhtelif Köylerine Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi İhalesi
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Ulaş İlçesi Muhtelif Köylerine Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi İhalesiSivas İli Ulaş İlçesine bağlı Karaşar, Karacalar, Karataş, Baharözü, Acıyurt, Gürpınar, Güneşli, Korubaşı, Kurtoğlu, Yazıcık, Kazanpınar, Kertmekaracaören köylerine beton parke taşı alımı ve nakli işi ihale edilecektir.

Ulaş İlçesi Muhtelif Köylerine Beton Parke Taşı Alımı ve Nakli İşi İhalesiSivas İli Ulaş İlçesine bağlı Karaşar, Karacalar, Karataş, Baharözü, Acıyurt, Gürpınar, Güneşli, Korubaşı, Kurtoğlu, Yazıcık, Kazanpınar, Kertmekaracaören köylerine beton parke taşı alımı ve nakli işi ihale edilecektir. Ulaş İlçesi Beton Parke Taşı03. 08. 2021 - 11. 00

Kaynak: Habermetre

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