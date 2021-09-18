Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, branş öğretmenleriyle bir araya geldi - Haberler
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Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, branş öğretmenleriyle bir araya geldi

AA / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel
Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Gül, branş öğretmenleriyle bir araya geldi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ortaokullarda görev yapan branş öğretmenleriyle toplantı yaptı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, ortaokullarda görev yapan branş öğretmenleriyle toplantı yaptı.

Gül, Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda ilk olarak Matematik öğretmenleriyle bir araya geldi.

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başladığını anımsatan Gül, dönem içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Gül, dezavantajlı çocukların özellikle matematik dersindeki eksikliğinin giderilmesi için öğretmenlere büyük görev düştüğünü dile getirerek, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerden daha çok fedakarlık ve gayret beklediğini belirtti.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Fehmi Tutkun, Serhat Duman ve öğretmenler katıldı.

AA / Çetin Karaçoban - Son Dakika Haberleri
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