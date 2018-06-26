Ulaş Gölü Piknikçileri Bekliyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunun piknik ve mesire alanı piknikçileri bekliyor.

Ulaş Gölü işletmecisi Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da piknik ve mesire alanına piknikçileri beklediklerini söyledi.

Gölde yaşayan kuşların bölgeyi cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Arslan, "Bu yıl göle sakarmeke kuşlarının yanı sıra, nesli tükenmek üzere olan mavi gaga dik kuyruk, elma baş cinsi kuşlar da geldi. Bu yıl piknik alanında piknikçilerin istekleri üzerine alabalık yetiştirmeye başladık. Talepler doğrultusunda ızgarada alabalık, tavuk ızgara, köfte de yapıyoruz." dedi.