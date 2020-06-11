Ulaş Gölü mesire alanında bahar temizliği yapıldı
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Ulaş Gölü mesire alanında bahar temizliği yapıldı

Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılan Ulaş Gölü mesire alanında belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.

Ulaş Gölü mesire alanında bahar temizliği yapıldı
11.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:04

Ulaş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan ve 1 Haziran'da yeniden kullanıma açılan Ulaş Gölü mesire alanında belediye ekipleri tarafından bahar temizliği yapıldı.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, mesire alanındaki çalışmaları inceledi.

İlbey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki mesire alanının tekrar hizmete açılmasının ilçe halkını ve gurbetten gelen vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

Mesire alanının güzelliğini görmek isteyenlere daha iyi hizmet verebilmek adına çalışma gerçekleştirdiklerini belirten İlbey, "Mesire alanında düzenlemeler yaptık, çam fidanı ve çiçek dikimi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız maske takarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak mesire alanında sessizliğin ve temiz havanın tadını çıkarabilir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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