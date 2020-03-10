Ulaş Gölü göçmen kuşlarla şenlendi
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Yaban, Sivas, Güncel

Ulaş Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü göçmen kuşların gelmesiyle güzel görüntüye kavuştu.

10.03.2020 10:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:22
Ulaş Gölü göçmen kuşlarla şenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü göçmen kuşların gelmesiyle güzel görüntüye kavuştu.

İlçede hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göçmen kuşlar Ulaş Gölü'ne geldi.

Kış aylarında sessizliğe bürünen göl, sakarmeke ve diğer yaban kuşlarının dönüşüyle şenlendi.

Ulaş Gölü'ndeki işletmenin sahibi Kemal Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölün ilçenin sembolü haline geldiğini söyledi.


Bazı kuş türlerinin de burayı yuvaları olarak kabullendiğini anlatan Arslan, "Yaban kuşlarının gelmesiyle gölümüz şenlendi. Gurbetçilerin ve piknik sevenlerin sakarmeke kuşlarına ekmek vermeleri ve beslemeleri kuşlara bu bölgeyi sevdirdi." dedi.

Arslan, bahar aylarının gelmesiyle göl civarında hazırlıklara başladıklarını ve en kısa zamanda işletmeye açacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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