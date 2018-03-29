Ulaş Gölü Göçmen Kuşlarla Şenlendi

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Ulaş Gölü göçmen kuşların gelmesiyle güzel görüntüye kavuştu.

İlçede hava sıcaklıklarının bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla göçmen kuşlar Ulaş Gölü'ne erken geldi.

Sakarmeke ve diğer göçmen kuşların gelmesiyle piknikçilerin uğrak yeri olan Ulaş Gölü'nde canlılık ve güzel görüntü oluştu.

Hava sıcaklığının artmasını fırsat bilen ilçe halkı da göl kenarında piknik yaparak güzel saatler yaşadı. Vatandaşlar göle gelen göçmen kuşlarının bölgeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi.