Ulaş Gölü Buz Tuttu

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle buz tuttu.

İlçe merkezinde yer alan Ulaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı. Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.

Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan AA muhabirine, ilçenin sembolü konumunda olan ve göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri gölde kış sessizliği yaşandığını söyledi.

Aslan, vatandaşların soğuğa rağmen göle gelerek buz üzerinde yürüdüğünü ve fotoğraf çektirdiğini ifade etti.

Kaynak: AA