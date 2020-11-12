Ulaş Belediyesi işçiler için dinlenme alanı yaptı
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Ulaş Belediyesi işçiler için dinlenme alanı yaptı

12.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:37
Ulaş Belediyesi işçiler için dinlenme alanı yaptı

Ulaş Belediyesi, işçilerin boş zamanlarında dinlenmelerine imkan sağlayan alan oluşturdu.

Ulaş Belediyesi, işçilerin boş zamanlarında dinlenmelerine imkan sağlayan alan oluşturdu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, belediyede görev yapan memuru, amiri ve işçisiyle bir aile olduklarını söyledi.

İlçede yaşam kalitesini artırmak için yapılan çalışmalarda büyük emekler harcayan işçilerin dinlendikleri alanın uygun ve sağlıklı olmadığını belirten İlbey, "İşçi kardeşlerimizin daha rahat etmeleri için belediye olarak yeni ek hizmet binası yaptık. İşçilerimiz daha hijyenik ve sağlıklı bir ortamda dinlenecekler, kışın da üşümeden çaylarını yudumlayacaklar." dedi.

Garaj Amiri Süleyman Taçyıldız ise mesai arkadaşları için dinlenme binası yapan Başkan İlbey'e teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Mesai saatleri içerisinde dinlendiğimiz eski yerimiz küçük ve çok kötü bir konumdaydı. Kışın soğuktan oturulamayacak durumdaydı. Başkanımız sağ olsun kalabileceğimiz mutfak bölümü ayrı, oturma yeri ayrı güzel bir hizmet binası yaptı. Bu kış rahat edeceğiz. Bu çalışmalarından dolayı belediye işçileri olarak başkanımıza teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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