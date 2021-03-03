Ulaş Belediye Başkanı İlbey, ilçe esnafını ziyaret etti

Sivas"ta Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, esnafı ziyaret etti.

İşletme sahipleriyle bir araya gelen ve esnafa maske dağıtan İlbey, esnaftan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralarına uymalarını istedi.

Salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de devam ettiğini belirten İlbey, "Risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta ve ilçemizde çok şükür lokanta, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler hizmet vermeye başladı." dedi.

İlçe esnafı ise alınan kararlardan mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban