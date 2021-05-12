Ulaş Belediye Başkanı İlbey ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti

Ulaş Belediye Başkanı İlbey ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda yardımında bulundu.

İlçe merkezinde ikamet eden yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret eden İlbey, vatandaşlardan salgın nedeniyle evde kalmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden İlbey, "Paylaşma, dayanışma ve vatandaşlarımızın duasını almak güzel bir duygu. İhtiyaç sahiplerimize bir nebze de katkımız oluyorsa ne mutlu bize. İhtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli ailelerin her zaman yanındayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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