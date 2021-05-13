Ulaş Belediye Başkanı İlbey, görev başındaki personelin bayramını kutladı
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey, görev başındaki personelin bayramını kutladı

Ulaş Belediye Başkanı İlbey, görev başındaki personelin bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye başkanı Turan İlbey, bayramda görev başında olan belediye personelinin bayramını kutladı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye başkanı Turan İlbey, bayramda görev başında olan belediye personelinin bayramını kutladı.

İşçilerle sohbet eden İlbey, "Ulaş Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu süreçte elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın sorunlarını ve problemlerini en kısa sürede çözerek, hemşehrilerimizle birlikte sorunsuz bir ramazan ayı idrak ettik." dedi.

Ramazan Bayramı'nı tebrik eden İlbey, "Bayramın ülkemiz, vatanımız ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyorum." diye konuştu.

Belediye çalışanları da ziyaretten duydukları memnuniyetlerini dile getirerek İlbey'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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