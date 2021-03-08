Ulaş Belediye Başkanı İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı
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Ulaş Belediye Başkanı İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı

08.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:08
Ulaş Belediye Başkanı İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıttı

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye ve diğer kurumlarda çalışan kadınlara çiçek verdi.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye ve diğer kurumlarda çalışan kadınlara çiçek verdi.

Makamında belediyede çalışan kadınlar ile bir araya gelen İlbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Türk toplumunda kadının yerinin çok önemli olduğunu söyleyen İlbey, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür." dedi.

İlbey daha sonra kamu kurumunda çalışan kadınları ziyaret ederek günlerini kutladı ve çiçek verdi.

Kadınların cephede ve cephe gerisinde mücadele vererek erkeklerle omuz omuza etkin görevler aldıklarını belirten İlbey, "Ülkenin gelişmesinde, ülkesini bayrağını seven gençlerin yetişmesinde kadınların büyük emeği vardır. Kadınlarımız sadece bir günde anılmamalı, her zaman saygı ve sevgiyle hak ettikleri değeri vermeliyiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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