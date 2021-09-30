'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (4) - Haberler
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'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (4)

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel
'Ulan' tartışmasında kalbinden bıçaklanarak öldürüldü (4)

TUTUKLANDIİzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışması nedeniyle Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, İzmir Valiliği açıklamada bulundu.

TORBALI, İZMİR (DHA) - TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, laf atma tartışması nedeniyle Batuhan Barlak'ın (17), M.A. (20) tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, İzmir Valiliği açıklamada bulundu. Valilik, şüpheli M.A.'nın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YANIT

Öte yandan, İzmir Valiliğinin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Eylül 2021 tarihinde Torbalı ilçemizde, bir gencimizin Suriyeli bir şahıs tarafından öldürülmesi olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi öldürülen vatandaşımızın kardeşine ve yakınlarına yönelik herhangi bir zor kullanma ve gözaltı işlemi yapılmamıştır. Bahsedilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri
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