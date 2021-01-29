Ulamış köyü kadınları, pilates yapıyor

Seferihisar Belediyesi'nin spor aktivitelerine ulaşamayan kadınlar için başlattığı proje kapsamında, Ulamış köyünde yaşayan kadınlar haftanın 2 günü klinik pilates dersi alıyor.

Koronavirüs nedeniyle hem sağlık hem de sosyalleşme anlamında zor günler geçiren kadınlar, şalvarlarıyla pilates eğitimi alıyor. Kadınlar Seferihisar Belediyesi'nin cimnastik antrenörü, emekli beden eğitimi öğretmeni Sema Yelbuğa eşliğinde ders yapıyor.

Pilates eğitimine katılan Huriye Delen "Bizlere sunulan bu olanak sayesinde spora başladık. Salgın döneminde de sağlıklı kalabilmek ve bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için spor çok önemli. Klinik pilates bize çok iyi geldi. Uzun zamandır çektiğim diz ve boyun ağrılarım yok oldu" dedi.

Fizik ve rehabilitasyon tedavilerinde de tamamlayıcı olarak kullanılan klinik pilatesin eklem ağrılarından duruş bozukluklarına kadar pek çok rahatsızlığa iyi geldiğini anlatan Eğitmen Sema Yelbuğa da "Pilates egzersizleri ağrıyı azaltmaya, işlevleri iyileştirmeye ve kasları güçlendirmeye de yardımcı oluyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde sağlığımız için spor çok önemli. Öncelikle bağışıklığımızı güçlendirirken belli bir yaştan sonra başlayan eklemlerimizdeki kireçlenmeleri de tedavi edici özelliğe sahip. Seferihisar Belediyesi ile Ulamış köyünde başladığımız projemize, diğer köylerde de devam edeceğiz" diye konuştu.

'HER KONUDA YANLARINDAYIZ'

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Her konuda hemşehrilerimizin yanındayız. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız için farklı spor kursları düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle bunları azaltmak ya da ara vermek durumunda kaldık. Pandemi sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı