Son dakika gündem: ULAK'ın iletişim gücü orman yangınlarına müdahalede kendini gösterdi

Edinilen son dakika haberine göre ULAK Haberleşme AŞ Proje Yönetim Müdürü Memiş Akkuş, Tarım ve Orman Bakanlığına kurdukları iletişim sisteminin yangın döneminde sorunsuz çalıştığını belirterek, "Bu açıdan gururluyuz. Beklentimiz, bu yaşanmışlıklarla birlikte ülkemizde bu ürünün önünün daha da açılıp, yaygınlaşmasıdır.

ULAK Haberleşme AŞ Proje Yönetim Müdürü Memiş Akkuş, Tarım ve Orman Bakanlığına kurdukları iletişim sisteminin yangın döneminde sorunsuz çalıştığını belirterek, "Bu açıdan gururluyuz. Beklentimiz, bu yaşanmışlıklarla birlikte ülkemizde bu ürünün önünün daha da açılıp, yaygınlaşmasıdır." dedi.

Akkuş, AA muhabirine, haberleşme altyapısında yüksek teknoloji içeren ürünlerin Türkiye'de üretilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının çatı şirketi SSTEK iştiraki olarak 2017'de kurulan şirketin, yüzde 51 Aselsan, yüzde 25 Havelsan hissedarlığıyla faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

Şirketin haberleşme alanında birçok ürünü ortaya çıkardığını dile getiren Akkuş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türksat ve Türk Telekom ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında da orman teşkilatının iletişiminin güçlendirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını anlattı.

Akkuş, orman teşkilatı özelinde yaptıkları çalışmayla haberleşmenin yazılım tanımlı ağlar üzerinden yürütülmesi için çaba harcadıklarını aktararak, "Orman Genel Müdürlüğü için ülke genelinde 190 sahada 'uMAYA SD-WAN' ürünüyle haberleşme altyapısı kurduk. Kurduğumuz altyapı, yazılım tanımlı ağlar mimarisiyle oluşturuldu ve birimlerin kendi arasındaki haberleşmesini uçtan uca güvenli ve yedekli şekilde sağlıyor." dedi.

Ürünün, ülkenin kendi kaynaklarıyla oluşturulduğunu ve yönetildiğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde bu ürünün dışarıdan işletilmesi ya da bakım-onarımını yapma adı altında müdahale, takip gibi şeyler söz konusu değil çünkü bu işin mutfağı burası; Türkiye. Türk insanının, mühendislerinin, yazılım ekiplerinin katkısıyla oluşturulmuş bir kurgu. O anlamda da amacımız öncelikle Türkiye'de kamu kurumları ve orta ölçekli firmaları kapsamak, sonrasında bölge ve dünyada söz sahibi olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığına kurduğumuz iletişim sistemi, yangın döneminde sorunsuz çalıştı. Bu açıdan gururluyuz. Beklentimiz, bu yaşanmışlıklarla birlikte ülkemizde bu ürünün önünün daha da açılıp yaygınlaşmasıdır."

"Bir taraftan iletişim koptuğu zaman diğer taraftan hizmetiniz devam ediyor"

Akkuş, yazılım tanımlı ağ sisteminin afet ve acil durumlar için önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu ürün aslında tam da afet ve acil durumlarda altyapı yedekliliğini sağlayan bir ürün. Normalde geleneksel ürünlerde mobil ya da fix altyapı dediğimiz tek bir operatörle ya da altyapıyla gelen bir haberleşme imkanı vardır ama bu ürünlerde alternatif olarak siz iletişim altyapınızı yedekleyebilirsiniz. Normalde bizim internet hattı diye tabir ettiğimiz fiber ya da bakır altyapı üzerinden iletişim sağlayabildiğiniz gibi, mobil şebeke üzerinden de haberleşebilir hatta uydu şebekesini de yedek hat olarak kullanabilirsiniz. Bir yerde bir afet olduğunda sabit şebeke, mobil şebekeden biri çökse bile haberleşme diğeriyle devam edebilir. Bunların dışında uydu şebekesi de kullanılarak çoklu yedeklilik sunulmaktadır. Yazılım tanımlı ağ mimarisiyle altyapıdan bağımsız üst tarafta farklı bir katman oluşturuyorsunuz ve alt taraftaki geleneksel mimariyle kurulmuş haberleşme altyapılarının birini kullanabiliyorsunuz, isterseniz aynı zamanda ikisini de kullanabiliyorsunuz. Bu yedekli oluyor. Yazılım tanımlı ağlar sistemiyle afet ve acil durumlarda devletin iletişimi kesilmemiş oluyor. Bir taraftan iletişim koptuğu zaman diğer taraftan hizmetiniz devam ediyor."

Dünyada haberleşme teknolojileri alanında değişimlerin yaşandığını vurgulayan Akkuş, "Bu yarışta biz, ülkenin değeri ULAK Haberleşme olarak yer aldığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Global dünyada yer almak istiyorsanız yüksek teknoloji gerektiren haberleşme alanında olmanız lazım. Bunun, yetişmiş insan kaynağını ülkede tutmaya ve haberleşme ekosistemini geliştirerek milli ekonomiye katkıları da yadsınamaz seviyede." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder