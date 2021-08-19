Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallelerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Çalışmaları...
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Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallelerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Çalışmaları...

Ula İlçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ile Muhtelif Mahallelerde Altyapı, Yol ve Kaldırım Çalışmaları...
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla İli Ula Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 03. 08. 2021 - 03. 09. 2021 tarihleri arasında Altyapı, Yol ve Kaldırım çalışması yapılacak olup toplu taşıma araçları güzergah değişikliği olacaktır.

Muğla İli Ula Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gökalp Gündüz Caddesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde 03. 08. 2021 - 03. 09. 2021 tarihleri arasında Altyapı, Yol ve Kaldırım çalışması yapılacak olup toplu taşıma araçları güzergah değişikliği olacaktır.

Ula İlçesi Cumhuriyet Caddesi ( PTT Binası ile Ula İlçe Emniyet Amirliği Arası ) Üzerindeki altyapı, yol ve kaldırım çalışması tamamlanıncaya kadar, Menteşe - Ula ve Ula - Menteşe güzergahlarına hizmet veren toplu taşıma araçlarımızın güzergah başlangıç ve bitiş noktası PTT Binası önü olarak belirlenmiştir.

Kırmızı: Trafiğe Kapalı Yol

Yeşil: Toplu Taşıma Araçlarının Güzergahı

Kaynak: Habermetre

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