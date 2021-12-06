Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığından dolayı Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.
ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığından dolayı Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.
Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Piknik alanlarıyla biliniyor.
Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerini üzdü.
Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle gölet etrafında adacıklar oluştu.