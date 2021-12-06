Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü - Haberler
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Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığından dolayı Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

ULA, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığından dolayı Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 40 metre çekildi.

Florası zengin olan, etrafı çam ağaçlarıyla kaplı gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Piknik alanlarıyla biliniyor.

Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölette suların çekilmesi ziyaretçilerini üzdü.

Suların kıyıdan yaklaşık 40 metre çekilmesiyle gölet etrafında adacıklar oluştu.

Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

Ula Göleti'nde yağış azlığı su seviyesini düşürdü

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri

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