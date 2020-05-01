Ula'dan çalıp Milas'ta sattılar
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Ula'dan çalıp Milas'ta sattılar

Ula'dan çalıp Milas'ta sattılar
01.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:30

Muğla'nın Ula ilçesinde arıtma tesisinden çalınan malzemelerin Milas'ta hurdacıya satıldığı tespit edildi.

Muğla'nın Ula ilçesinde arıtma tesisinden çalınan malzemelerin Milas'ta hurdacıya satıldığı tespit edildi. Çalıntı malzemeleri satın alan işyeri sahibi hakkında işlem yapılırken, hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Ula - Akyaka Arıtma Tesisleri'nde hurda malzemelerinin bulunduğu bölgede hırsızlık olayı meydana geldi. Ula İlçe Jandarma Komutanlığı elde ettiği bilgilerle çalınan malzemelerin Milas'ta bir hurdacıya satıldığını öğrendi. Milas İstihbarat Timi, JASAT, Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla, tesisten çalınan malzemeler Milas Sanayi Sitesi'nde hurdacılık yapan M.K'nın işyerinde bulundu.

MUSKİ çalışanları tarafından teşhis edilen malzemeler yine MUSKİ çalışanlarına teslim edilirken, iş yeri sahibi M. K. hakkında işlem yapıldı. Hırsızlık zanlılarının yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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