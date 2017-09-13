Ula'da Yasa Dışı Ekim Operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı ekim ektiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli para cezasına çarptırıldı.



Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışmada Ula'nın Turgut Mahallesinde ikamet eden S.K'nın yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlendi. Muğla Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararıyla S.K'nın kendisine ait bahçede mısırların arasına boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 23 adet Hint keneviri ektiği yapılan aramada tespit edildi. Ayrıca şahsın evinde 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet fişeklik ve 26 adet fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli şahıs alınan ifadesinden sonra serbest bırakılırken, 2521 SKM'ye göre bin 500 TL idari yaptırım uygulandı. - MUĞLA