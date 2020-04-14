Ula'da sokaklar drone ile denetlendi Ula ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince drone ile havadan denetlendi.

Ula ilçesinde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçük vatandaşların sokağa çıkıp çıkmadığı polis ekiplerince drone ile havadan denetlendi. Ula Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile havadan yapılan denetimlerde 65 yaş üstü ve 20 yaşından küçüklerin sokağa çıkma yasağına uyup uymadıklarına bakıldı. Yaya devriyeler gün boyu cadde ve sokaklarla denetimlerini sürdürürken, polis araçlarından da vatandaşların evde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. İlçede kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuyla evden çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara her türlü yardımın yapıldığı, ekiplerin vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine götürdüğü belirtildi. Kaynak: AA