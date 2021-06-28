Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
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Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi

Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yol kenarında başlayan yangın, orman ve makilik alana da sıçradı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, yol kenarında başlayan yangın, orman ve makilik alana da sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği 2 ev tahliye edildi. Yangın havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Muğla- Fethiye kara yolu Ula'nın kırsal Esentepe Mahallesi'nden geçen bölümünde saat 15.30 sıralarında  yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yakındaki makilik ve ormanlık alana da sıçradı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri Muğla-Fethiye kara yolunu tek yönlü ulaşıma kapattı. Jandarmalar ise yakındaki 2 evi tahliye etti, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Mahalle halkı bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevlerin evlerine ulaşmasını engellemeye çalıştı.

CENAZEDEN DÖNEN ORMANCILAR İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Bu sırada dün Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki orman yangınında yaşamını yitiren geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in cenazesinden dönen orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlere 2 helikopter ile havadan, 6 arazöz ile de karadan müdahalede bulunuldu. 2 dönümlük alanda etkili olan yangında alevler yarım saatte söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi
Ula'da orman yangını; 2 ev tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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