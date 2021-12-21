Ula'da kamyon trafik ışıklarında bekleyen tıra çarptı
AA / Osman Akça - Haberler | Güncel
Ula ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
MARMARİS, MUĞLA (AA) - Ula ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
Marmaris istikametine seyreden Ergün Külhaoğlu idaresindeki 48 AGK 388 plakalı kamyon, Kızılağaç Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Nizamettin Alkoyun yönetimindeki 34 EHK 773 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü Külhaoğlu hafif yaralandı.
Kendi imkanlarıyla aracından çıkan yaralıya, sağlık ekibi müdahale etti.
Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 40 dakika tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri
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