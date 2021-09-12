Ula'da hırsızlık suçlarından aranan şüpheli çalıntı motosikletle yakalandı
Ula ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli, jandarma ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.
Ula ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli, jandarma ekiplerince çalıntı motosikletle yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Karabörtlen Mahallesi'nde değişik zamanlarda ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından bölgede yapılana güvenlik kamerası taraması ve görgü tanıklarından edinen bilgiler doğrultusunda hırsızlık olayını B.Ö'nün gerçekleştirdiği belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi Marmaris'ten çaldığı motosikletle Gökova Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan B.Ö. jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.