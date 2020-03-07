Ula'da ev yangını
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Ula'da ev yangını

Muğla'nın Ula ilçesinde ahşap binada çıkan yangın çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

07.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:38
Ula'da ev yangını

'nın ilçesinde ahşap binada çıkan yangın çevredeki ev ve işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


Ula ilçesine bağlı kırsal Portakallık mahallesinde çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ula Grup Amirliği ve Akyaka ekipleri ile 112 ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yanan eve yapılan müdahale sonrası evin bitişiğindeki marangozhaneye alevlerin sıçraması önlendi.


Gece saatlerinde çıkan yangın sonrası ahşap evdeki yangın tamamen söndürüldükten sonra soğutma çalışmalı yapıldı. Yangında evdeki eşyalar zarar görürken, can ve mal kaybının yaşanmadığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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