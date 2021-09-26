Ula arenasında ilk boğa güreşi - Haberler
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Ula arenasında ilk boğa güreşi

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

- Ula arenasında ilk boğa güreşi Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ula Arenası'nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

ULA, MUĞLA (İHA) - - Ula arenasında ilk boğa güreşi

Muğla'nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ula Arenası'nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

MUĞLA - Muğla'da yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra ilk boğa güreşi Ula ilçesinde düzenlendi. Boğa güreşleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Türkiye'nin en büyük boğa güreşi arenasında gerçekleştirildi.

Pandemi nedeniyle 2019 yılından sonra ara verilen Muğla'daki boğa güreşleri Ula Arenasının hizmete girmesi ile başladı. Tesise geçen yıl görevi başında kalp krizi sonrası vefat eden Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya'nın ismi verildi. Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Ula boğa güreşleri Türkiye'nin en büyük boğa güreş arenasında start aldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin izlediği boğa güreşlerine Muğla'nın yanı sıra, Aydın'dan da boğalar katıldı. 200'ü aşkın boğanın katıldığı güreşleri izlemek için Muğla ve ilçelerinin yanında Aydın ve Denizli illerinden de izleyiciler takip etti.

Ula arenasında ilk boğa güreşi

Ula arenasında ilk boğa güreşi

Ula arenasında ilk boğa güreşi

Ula arenasında ilk boğa güreşi
İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Son Dakika Haberleri
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