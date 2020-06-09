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UKS Yatırım ve Girişim'den Kanada Okulları'na ortaklık teklifi

UKS Yatırım ve Girişim Ortaklığı Yöneticisi Oktay Demircioğlu, Kanada eğitim sistemini Türkiye'de uygulayan Kanada Okulları ile ortaklık kurmak için görüşmelere başlandığını ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde tüm ülkede kampüs açmayı istediklerini bildirdi.

UKS Yatırım ve Girişim'den Kanada Okulları'na ortaklık teklifi
09.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:49

UKS Yatırım ve Girişim Ortaklığı Yöneticisi Oktay Demircioğlu, Kanada eğitim sistemini Türkiye'de uygulayan Kanada Okulları ile ortaklık kurmak için görüşmelere başlandığını ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde tüm ülkede kampüs açmayı istediklerini bildirdi.

Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, UKS Yatırım ve Girişim Ortaklığı, Türkiye'de eğitim ve sağlık alanında yatırım yapmak için harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UKS Yatırım ve Girişim Ortaklığı Yöneticisi Demircioğlu, çok farklı alanlarda iş tecrübesi olan yatırımcı gruplarının birleştiği bir şirket olduklarını aktardı.

Demircioğlu, yapmış oldukları ön incelemede de gelişen trendlerde eğitim ve sağlığın en önemli alanlar olduğunu saptadıklarını belirterek, "En önemli sorunların başında da tüm dünyada eğitim geliyor. Doğal olarak eğitime yapılacak yatırım her şeyden çok daha önemli. Bunu bir ülkenin geleceğine yapılan yatırım olarak görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın, eğitimde marka olmuş bir ülke olduğuna işaret eden Demircioğlu, "Kanada ile bu anlamda nasıl bir çalışma yapabileceğimizi araştırırken bizden önce bu işi yapmış, Kanada'nın eğitim müfredatını Türkiye'ye adapte etmiş ve marka üzerinde başarılı çalışmalar yapmış Kanada Okulları ile masaya oturmayı uygun gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Demircioğlu, Kanada eğitim sistemini Türkiye'de uygulayan Kanada Okulları ile ortaklık kurmak için görüşmelere başlandığını ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde tüm ülkede kampüs açmayı istediklerini bildirdi.

"Ankara ve İzmir, öncelikli merkezlerimiz olacak"

Oktay Demircioğlu, eğitim anlamında yapılanları yeni baştan ele alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Mevcut yapı içerisinde Kanada ile olan ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Asıl hedefimiz, Kanada Okulları markasını Türkiye'de yaygın bir kuruluş haline getirmek. Franchising ile yeni yatırımcıları işin içine sokarak bu markayı büyütmeyi planlıyoruz. Yapmış olduğumuz ön çalışma sonucunda Ankara ve İzmir öncelikli merkezlerimiz olacak. Ancak sonraki etaplarda Bursa, Eskişehir, Adana gibi iller yayılma alanlarımızın içerisinde."

Ne kadarlık bir yatırım yapacaklarını belirlemediklerini, bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurgulayan Demircioğlu, "Asıl önemli konu, geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelik eğitimde kalitemizi dünya standartlarına kavuşturmaktır. Çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Bu işe inanarak ve güvenerek girdik. Bu marka altında çok iyi sonuçlar elde edeceğimize olan inancım tam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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