Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu

Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna'da yakalanan bir Rus askeri, Ukraynalıların kendisine çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, esir alınan Rus askeri kendisine şefkat gösteren Ukraynalılar karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Ukraynalılar, esir alınan Rus askere çay ve yiyecek vermesinin ardından telefonla annesiyle görüştürdü. Rus asker ise, bu şefkat karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ukraynalıların esir düşen Rus askerine gösterdiği şefkat ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title