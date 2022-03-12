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Ukraynalıların, Polonya'ya geçişi sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ukraynalıların, Polonya'ya geçişi sürüyor

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukraynalı sivillerin Polonya'ya geçişi sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Ukraynalı sivillerin Polonya'ya geçişi sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna halkı da komşu ülkelere geçiyor. Ukraynalıların yoğun olarak Polonya sınırını tercih ederken sınırda yoğunluk yaşanıyor. Sınırı geçen Ukraynalılar, Polonya tarafında oluşturulan geçici mülteci kampına yerleştiriliyor. Sınırda karşılananlara ilk yardım, temel ihtiyaç desteği sağlanıyor. Gerekli yardım ve desteğin ardından sınırı geçen Ukraynalılar ise otobüslerle farklı kentlere transfer ediliyor. - VARŞOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Yerel, Haberler

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