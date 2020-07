Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı GÜNÜBİRLİK yat ve tarih turizminin merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin yurt dışından ilk konukları, Ukraynalılar oldu.

Ukraynalılar, vatandaşlarına, "Korkmayın, Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı.

Demre'ye 5 otobüsle gelen yaklaşık 100 kişilik Ukraynalı grup, önce Ortodokslar için kutsal olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Girişte ateşleri ölçülen Ukraynalı turistler, ardından kontrollü biçimde müzeye alındı. Müzeyi gezen turistler, sonrasında yatlarla Kekova turuna çıktı. Çayağzı Limanı'na gelen Ukraynalı turistler, 25'er kişilik gruplar halinde yatlara alındı. Ukraynalı turistler, Çayağzı Limanı'nda bekleyen yatçıları sevindirdi.

Kekova turunda önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezen Ukraynalı turistler, hep bir ağızdan 'Türkiye çok güzel' sloganı attı. Yüzme molasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak, denizde yüzen turistler, Akdeniz'in tadını çıkardı. Ukraynalı turistlerin Demre turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.'PANDEMİYE KARŞI HER ÖNLEM ALINMIŞ'Elena Rublerskaya, Türkiye'ye yedinci kez, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ne ve Demre'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye'yi çok özlemiştim. Uçuş yasağı kalkınca hemen geldim. Türkiye pandemiye karşı her türlü önlemi almış. Koronavirüsten bu nedenle hiç korkmuyorum. Türkiye bu anlamda çok güvenli" dedi.Konstiantin Yermak, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye koronavirüse karşı havaalanından otobüse, otellere, tarihi yerlere kadar her türlü önlemi almış. Bu kadar önlem ve hijyenin içinde koronavirüsü aklımıza getirmiyoruz. Türkiye'ye gelin, korkmayın" diye konuştu.'HİÇ KORKMADAN GELDİM'Elena Manova da ilk kez geldiği Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de virüs yok. Her yerde, her türlü önlem alınmış. Biz alınan bu önlemlerle virüsten daha güçlüyüz. Korkmayın Türkiye'ye gelin" ifadelerini kullandı.

Krupko Tanya, Türkiye'ye 10'uncu kez geldiğini belirterek, "Havaalanından otele geçince arkadaşlarıma telefon açtım. Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyledim. Hemen rezervasyon yaptırdılar. Türkiye'ye hiç korkmadan geldim. Havalanından itibaren her yerde, her türlü önlem alınmış. Dostlarıma buradan sesleniyorum. Korkmadan Türkiye'ye gelin. Kekova'yı yaşayın" dedi.

Kaynak: DHA