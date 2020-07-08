Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı

GÜNÜBİRLİK yat ve tarih turizminin merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin yurt dışından ilk konukları, Ukraynalılar oldu.

Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı
08.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 08.07.2020 09:50

GÜNÜBİRLİK yat ve tarih turizminin merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinin yurt dışından ilk konukları, Ukraynalılar oldu. Ukraynalılar, vatandaşlarına, "Korkmayın, Türkiye'ye gelin" çağrısı yaptı.

Demre'ye 5 otobüsle gelen yaklaşık 100 kişilik Ukraynalı grup, önce Ortodokslar için kutsal olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Girişte ateşleri ölçülen Ukraynalı turistler, ardından kontrollü biçimde müzeye alındı. Müzeyi gezen turistler, sonrasında yatlarla Kekova turuna çıktı. Çayağzı Limanı'na gelen Ukraynalı turistler, 25'er kişilik gruplar halinde yatlara alındı. Ukraynalı turistler, Çayağzı Limanı'nda bekleyen yatçıları sevindirdi.

Kekova turunda önce Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni gezen Ukraynalı turistler, hep bir ağızdan 'Türkiye çok güzel' sloganı attı. Yüzme molasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak, denizde yüzen turistler, Akdeniz'in tadını çıkardı. Ukraynalı turistlerin Demre turu, Çayağzı Limanı'nda sona erdi.'PANDEMİYE KARŞI HER ÖNLEM ALINMIŞ'Elena Rublerskaya, Türkiye'ye yedinci kez, Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ne ve Demre'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye'yi çok özlemiştim. Uçuş yasağı kalkınca hemen geldim. Türkiye pandemiye karşı her türlü önlemi almış. Koronavirüsten bu nedenle hiç korkmuyorum. Türkiye bu anlamda çok güvenli" dedi.Konstiantin Yermak, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye koronavirüse karşı havaalanından otobüse, otellere, tarihi yerlere kadar her türlü önlemi almış. Bu kadar önlem ve hijyenin içinde koronavirüsü aklımıza getirmiyoruz. Türkiye'ye gelin, korkmayın" diye konuştu.'HİÇ KORKMADAN GELDİM'Elena Manova da ilk kez geldiği Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını belirterek, "Türkiye'de virüs yok. Her yerde, her türlü önlem alınmış. Biz alınan bu önlemlerle virüsten daha güçlüyüz. Korkmayın Türkiye'ye gelin" ifadelerini kullandı.

Krupko Tanya, Türkiye'ye 10'uncu kez geldiğini belirterek, "Havaalanından otele geçince arkadaşlarıma telefon açtım. Türkiye'nin çok güvenli olduğunu söyledim. Hemen rezervasyon yaptırdılar. Türkiye'ye hiç korkmadan geldim. Havalanından itibaren her yerde, her türlü önlem alınmış. Dostlarıma buradan sesleniyorum. Korkmadan Türkiye'ye gelin. Kekova'yı yaşayın" dedi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu 3. Sayfa
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Magazin
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
'Nurbanu'dan nefret ediyorum' diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Kovid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Tekin: Koronavirüs ter yoluyla bulaşmaz
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos servetini bir günde 9,2 milyar dolar artırdı
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
İbrahim Tatlıses, kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Yılmaz Tunç Esra Erdoğan Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Coşkun Sabah Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Okan Buruk Bülent Uygun Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Su Çocuk Yangın Başakşehir
Şu an buradasınız: Ukraynalılardan 'Korkmayın, Türkiye'ye gelin' çağrısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 10:01:07. #1.15#
title