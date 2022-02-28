Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı - Haberler

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Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı Ukrayna'da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

- Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı

KİEV - Ukrayna'da halk yakaladıkları Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Ukrayna'da halk Rusya saldırılarının beşinci gününde de Rus birliklerine karşı direnmeye devam ediyor. Silahlanan Ukraynalı kadın ve erkekler ordu ile birlikte mücadele ediyor.

Ukraynalılar Nikolayev kentinde yağmacı olduğu iddia edilen sivil giyimli bir Rusya vatandaşını streç filmle ağaca bağladı.

Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı

Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı

Ukraynalılar yakaladıkları Rus vatandaşını ağaca bağladı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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