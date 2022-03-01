Ukraynalılar ülkelerine gözyaşları içerisinde veda etti

Rusya'nın saldırıları sonrası yaşadıkları şehirlerden ayrılarak gelen binlerce Ukraynalı, gözyaşları içinde ülkelerini terk etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında devam ederken saldırılardan kaçan binlerce Ukraynalı günlerdir sınır kapılarına akın ediyor. Ukraynalıların en fazla tercih ettiği Romanya sınır kapısında hareketli anlar yaşanıyor. Sınırda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyrukları geride bırakarak kurtularak içeriye giren sivillerin yardımına ise sınırda bekleyen yardım kuruluşları ve sivil savunma ekipleri yetişiyor. Dondurucu soğukta kilometrelerce yürümek zorunda kalan çocukların yorgunluğu ise kameralara yansıdı. Gözyaşları içerisinde ülkesine bakan Ukraynalılar kendileri için hazırlanan otobüslerle gidecekleri şehirler veya ülkeler için yola çıktı.

AFAD yetkilisi Oğuz İlkbahar, savaştan kaçan insanlara insani yardım amaçlı sınır kapısında olduklarını ifade ederken, "İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bu yardımları yapıyoruz. AFAD savaşın ikinci gününden beri burada. Hem insani yardım amaçlı geldi buraya, hem de yardım tırlarımızı karşı tarafa teslimini gerçekleştirdik. Tüm dünya insanlarına yardım yapıyoruz. Türk vatandaşları önceliğimiz. Ama insan yarımı yapmadan herkese yardım ediyoruz" dedi.

Türk vatandaşlarının Ukrayna tarafından otobüslerle tahliye edildiğini kaydeden İlkbahar, "Romanya-Ukrayna sınırında hiç beklemiyorlar. Romanya sınırında yadım ediyoruz. Diğer ülkelerden böyle bir tahliye sistemi söz konusu değil. Onlar sınırı yürüyerek geçiyorlar. Romanya hükümetinin ayarladığı otobüslerle Bükreş'e tren garlarına devam ediyorlar. Biz da onlara bu noktada yardım ediyorlar. Burada tüm dünya ülkeleri içinde sadece Türkiye var. Türk bayrağı dalgalanıyor yalnızca. Diğerleri sivil toplum kuruluşları. Türk vatandaşları da bizi görünce mutluluk duyuyor. Hepsi sarılıyor bize" ifadelerini kullandı.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/ İHA)