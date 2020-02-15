Ukraynalılar Türkçe derslerine ilgi gösteriyor

15.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:16

Kiev Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) Türkçe eğitim programları yoğun ilgi görüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2017 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Kültür Merkezi, Türkçe eğitiminin yanı sıra çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapıyor.

Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan Ukraynalıların ve Türkoloji öğrencilerinin ilk adresi olan enstitü bünyesinde 120 kişi Türkçe derslerine devam ediyor.

Kiev YEE'de yerli okutman olarak görev yapan ?Svitlana Urum, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gagauz Türkü olduğunu ve yaptığı işi çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yunus Emre Enstitüsü'nde hafta içi ve hafta sonu her gün dersler var. Toplam 8 grubumuz ve 120 öğrencimiz var. Herkes Türkçeye büyük bir ilgi duyuyor. Bu nedenle enstitümüzde her zaman Seviye Tespit Sınavları gerçekleştiriyoruz."

"Üniversitelerin Türkoloji bölümleriyle iş birliği yapıyoruz"

Urum, sınavlara girenler arasında Türkçesi iyi seviyede olanların da bulunduğunu bu nedenle A1 ve C1 gibi farklı seviyeler için sınıflar bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki çeşitli üniversitenin Türkoloji bölümleriyle iş birliği yaptıklarını anlatan Urum, "Onlara malzeme desteği sağlıyoruz aynı zamanda materyal desteği sunuyoruz ve farklı yardımlarda bulunuyoruz." dedi.

Urum, Kiev YEE'de 2017 yılından bugüne kadar 180'den fazla öğrencinin Türkçe eğitimi gördüğünü, mezun olanların da olduğunu, A1 başlangıç seviyesinden başlayanların halen devam ettiğini ifade etti.

"Etkinliklerimize çok sayıda insan katılıyor"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki iş birliğinin her alanda geliştiğini, bunun Türkçeye ilgiyi de arttırdığını dile getiren Urum, şunları ekledi:

"Öğrencilerimiz hem müziğini seviyorlar hem de Türk kültürüne hayran kalıyorlar. Aynı zamanda sadece derslerimize değil yaptığımız bütün etkinliklerimize çok sayıda insan katılıyor, buna çok seviniyoruz."

Yunus Emre Enstitüsü dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Ukrayna'da da Türkçe öğrenmek isteyenlerin ilk adresi olarak biliniyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan Türk Kültür Merkezlerinde öğrencilerin yaş gruplarına ve seviyelerine göre ayrılan sınıflarda Türkçe dersleri veriliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre programlar geliştiren ve materyaller üreten YEE, talepler doğrultusunda genel Türkçe kurslarının yanı sıra özel amaçlı Türkçe kursları da düzenliyor, ayrıca Türkçenin seçmeli ders olarak öğretimi ve Türkoloji projesi kasamında üniversitelere Türkiye'den öğretim elemanı, müfredat ve materyal desteği sağlıyor.

Kaynak: AA