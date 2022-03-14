Ukraynalılar Tarihi Eserlerini Koruma Çabasında - Haberler

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Ukraynalılar Tarihi Eserlerini Koruma Çabasında

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna'yı işgal eden Rusya saldırılarını sürdürüyor.

Ukrayna'yı işgal eden Rusya saldırılarını sürdürüyor.

Birçok kentte ev, okul ve hastanelerin yanı sıra tarihi alanlar da saldırıların hedefi oldu.

Rusya'ya karşı mücadele veren Ukraynalılar tarihleri ve kültürleri için önem taşıyan yerleri de koruma çabasında.

Karadeniz kıyı kentlerinden Odessa'da 19'uncu yüzyıl liderlerinden Duke de Richelieu'nun heykeli kum torbalarıyla çevrelendi.

Odessalılar kentteki opera binası çevresinde de kum torbalarıyla barikat kurdu.

Kentin diğer tarihi noktalarında da güvenlik güçleri alarmda.

DailyMotion.com / Güncel

Ukrayna, İşgal, Rusya, Güncel, Haberler

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