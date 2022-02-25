Ukraynalılar kentten ayrılmak için tren istasyonlarına akın etti (2)

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı çerçevesinde, başkent Kiev'e yönelik operasyonlarını hızlandırmasının ardından kentten ayrılmak isteyenler tren istasyonuna akın etti. Bir çocuğun, istasyonda bulunanlar aracılığıyla trene binmeyi başaran bir kadına uzatılması dikkat çekti.