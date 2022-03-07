Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor
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Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti.
ULUS, BARTIN (DailyMotion.com) - Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti. Ukraynalılar tepkilerini VOA Türkçe ile paylaştı
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022
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