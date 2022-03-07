Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor - Haberler

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Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti.

ULUS, BARTIN (DailyMotion.com) - Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti. Ukraynalılar tepkilerini VOA Türkçe ile paylaştı

DailyMotion.com - Güncel

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