Ukraynalılar'ın Ankara'da Rusya Protestoları Sürüyor

ULUS, BARTIN (DailyMotion.com) - Ukrayna vatandaşları ile Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği mensupları, Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde buluşarak, Rusya'nın ülkelerine yönelik işgalini protesto etti. Ukraynalılar tepkilerini VOA Türkçe ile paylaştı

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