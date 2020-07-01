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Ukraynalılar için güvenli tatilin adresi yine Türkiye oldu

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla Antalya'ya gelen uçaktaki turistler, "Türkiye'yi çok özlemiştik, merhaba Türkiye" mesajı verdi.

Ukraynalılar için güvenli tatilin adresi yine Türkiye oldu
01.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:08

Türkiye ile Ukrayna arasında uçuşların başlamasıyla Antalya'ya gelen uçaktaki turistler, "Türkiye'yi çok özlemiştik, merhaba Türkiye" mesajı verdi.

Türkiye ile Ukrayna arasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşlar başladı.

Ukrayna'nın Harkov kentinden hareket eden SkyUp havayollarına ait içinde 189 yolcunun bulunduğu uçak, saat 02.10'da Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kovid-19 nedeniyle yoğun tedbirlerin alındığı havalimanına aileleri veya arkadaşlarıyla gelen turistler, maske takarak uçaktan indi. İnerken, "Türkiye'yi çok özlemiştik, merhaba Türkiye" diyen turistler, termal kameralardan geçti.

Belirli noktalara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerini dezenfekte eden turistler, pasaport ve valiz işlemlerinin ardından servislerle konaklayacakları otellere hareket etti.

Aynı havayolu firmasına ait, Zaporijya kentinden hareket eden ve içerisinde 132 Ukraynalının bulunduğu ikinci uçak da iniş yaptı. Bazı ailelerin, bebekleriyle tatile geldikleri görüldü.

"İlk uçuşla geldiğim için mutluyum"

Turistlerden Julia Volokita, AA muhabirine, Antalya'da daha önce dört kez tatil yaptığını söyledi.

Güzel bir tatil geçireceğini aktaran Volokita, "Türkiye'de tatil yapmayı seviyorum. Onun için sürekli Antalya'yı tercih ediyorum. Uzun karantina sürecinden sonra ilk uçuşla Antalya'ya tatile geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Anna Byhcova ise dinlenmek, gezmek, denize girmek, güneşlenmek için kente geldiğini ifade etti. Ukrayna'dan 20 kişilik arkadaş grubuyla geldiğini vurgulayan Byhcova, "Otellerde tatil yapıp, Türkiye'de turizmin güvenli olduğunu kendimiz deneyimleyip, herkese anlatacağız." diye konuştu.

"Bugün 6 uçak gelecek"

Turistleri geleneksel kıyafetle karşılayan Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Viacheslav Khomenko da Antalya'ya artık turistlerin gelmeye başladığını, hayatın normalleştiğini dile getirdi.

Herkesin kurallara uymasını isteyen Khomenko, "Türkiye, Kovid-19 için çok sıkı tedbirler aldı. Tüm turistlerin bu kurallara uymasını istiyoruz. Ukraynalılar, Antalya'yı çok seviyor. Her yıl Ukrayna'dan gelen turist sayısında yüzde 20 artış görüyoruz. Türkiye destinasyonu çok güvenli, otelleri çok kaliteli." ifadelerini kullandı.

Geçen sene ülkesinden Türkiye'ye 1,5 milyon turistin geldiğini hatırlatan Khomenko, Ukraynalıların her tatil planında Türkiye'nin olduğunu vurguladı.

Ukraynalıların 2,5 aylık dönemde Türkiye'yi çok özlediğini anlatan Khomenko, "İlk uçak Antalya'ya iniş yaptı. Bugün sadece SkyUp havayolu şirketimizin 6 uçağı gelecek. Başka şirket ve acentelerin direkt ve charter uçuşları da başladı." bilgisini verdi.

"Ukrayna'da, tatilden dönenlere karantina uygulanmayacak"

Khomenko, Türkiye'nin dünyada önemli bir turizm merkezi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan gelenler çok sevinçli. Bu bir başlangıç, uçuşlar devam edecek. İki ülke arasında anlaşma var. Direkt ve charter uçuşlar başladı. Otellerde yeni kurallar var. Koronavirüs devam ediyor. Ukraynalı turistler kurallara uyarsa hiçbir sıkıntı olmaz. Çok daha fazla turist gelir. Ukrayna'ya tatil için gitmek isterseniz karantina uygulanmayacak. Burada tatil yapıp, dönecek Ukraynalılara da karantina uygulanmayacak. Biz her zaman Türkiye'nin yanındayız."

Kaynak: AA

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