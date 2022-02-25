ADANA (İHA) - Ukraynalılar gözyaşlarıyla Rusya'yı protesto etti

ADANA Adana'da yaşayan Ukraynalılar, gözyaşlarıyla Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Adana- Ukrayna Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği, Atatürk Caddesi'nde toplandı. Grup, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Adana- Ukrayna Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İrem Tari, ülkeleri için savaşmaya gönüllü olduklarını söyledi. Tari, "Şuanda bizim memleketimiz bombalar altında. Kardeş sandığımız kişiler bizleri öldürmeye gidiyor. Yapmayın. Bizler beraber büyüdük, aynı okula gittik. Aynı sırada oturduk, beraber kumda oynadık. Yazıktır, günahtır. Benim annem Rusya vatandaşı babam Ukraynalı. Ben hangisinden vazgeçeceğim. Sayın Putin, bu kanlı siyasete hayır diyoruz. Buradaki herkes ailelerinden haber alamıyor. Ben babama 2 gün ulaşamadım. Dün kuzenlerimle görüşürken bomba patladı ve 24 saat geçti halen ulaşamadım. Biz biriz. Biz bir aileyiz. Eğer gerekirse, bu savaş durmazsa ben kendi hayatımı Ukrayna için vermeye hazırım. Eşim dünden bu yana gitmek istiyor, zor durduruyorum" diye konuştu.

Bir başka Ukraynalı vatandaş ise gözyaşlarıyla Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinden yardım istedi.

Grup daha sonra Ukrayna Milli Marşı'nı okuyup 'Ukrayna Yaşasın', 'Kahramanlar Yaşasın' sloganları attı. Bu sırada bazı Ukraynalılar ise gözyaşı döktü.