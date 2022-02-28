Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu - Haberler

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Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusunu engellemek için barikat kurdu.

Ukraynalı siviller, Energodar şehrinin girişinde Rus ordusunu engellemek için barikat kurdu.

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi 5'inci gününde devam ederken, sivil halk şehirlerini Rus ordusundan korumak için canla başla mücadele ediyor. Energodar şehrinde Ukraynalı bir grup sivil, kent girişinde Rus ordusunun engellemek için barikat kurdu. Barikattaki sivillerden biri ise, "Arkadaşlar sizi çekiyorum. Köprünün önünde durdu kaldılar. Silah getirin" dedi.

(Bekir Keskin/ İHA)

Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

Ukraynalılar Energodar girişinde Rus ordusuna karşı barikat kurdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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